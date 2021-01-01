Udoka, Jaylen Brown'ın istikrarsızlığını "inanması güç" buluyor

Boston Celtics başantrenörü Ime Udoka, Jaylen Brown'ın 2021-22 sezonuna inişli çıkışlı başlangıcının "inanması güç bir durum" olduğunu söyledi.



Brown, Celtics'in sezon açılışında New York Knicks'e karşı 46 sayıyla kariyer rekoru kırması sonrası oynadığı maçlarda kötü şut performansları göstermişti.



25 yaşındaki oyuncu, Knicks maçı sonrası Toronto Raptors'a karşı 9 sayıda kalmış, sonraki Charlotte Hornets maçında 30 sayı kaydetmiş, bir sonraki Washington Wizards karşılaşmasında ise 13 sayı bulabilmişti. All-Star oyuncu, geçtiğimiz sezon hiçbir maçta 12 sayının altına düşmemişti.



"BU KONUDA ONA YARDIMCI OLACAĞIM"



Udoka, Brown'ın istikrarsız oyunu hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Zor bir durum; bunu ben de görüyorum. Maçlar sırasında biraz kendine gelmesi için gaza getirmeye çalışıyorum, ama Charlotte ve New York maçları dışında Çarşamba günkü tezatlığı görmek, inanması güç bir durum."



Udoka, Brown'ın dengesiz performanslarının yakın zamanda geçirdiği KOVID-19 hastalığı veya diz sakatlığından kaynaklanabileceğine inandığını belirterek, ne olursa olsun, Brown'ın bu durumun içinden çıkmasına yardımcı olmayı kendine görev edindiğini de sözlerine ekledi:



"Birkaç şeyden ötürü olabilir. 10 gün boyunca oynamamıştı ve dizinden sakattı, ancak sezon başından kendinize gelmeniz önemlidir. Bu konuda ona yardımcı olabilirim ve bunun için erkenden dahil olmam gerektiğini de gördüm."



