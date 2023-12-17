Udinese evinde Sassuolo'ya direnemedi

İtalya Serie A karşılaşmasında Udinese evinde ağırladığı Sassuolo'yla 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Udinese evinde Sassuolo'ya direnemedi
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17 Aralık 2023 18:56
İtalya Serie A 16. hafta karşılaşmasında Udinese sahasında konuk ettiği Sassuolo ile 2-2 berabere kaldı.

Udinese'nin gollerini 36. dakikada Lorenzo Lucca, 55. dakikada Roberto Pereyra kaydetti. Sassuolo'nun gollerini ise Domenico Berardi 75 ve 88. dakikada attı.

Udinese'de Martin Payero 59. dakikada kırmızı kart gördü.

Udinese bu beraberlikle puanını 13'e çıkartırken, Sassuolo'da 16 puana çıktı.

Udinese bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Torino'ya konuk olurken, Sassuolo sahasında Genoa'yı konuk edecek.

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