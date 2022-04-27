İtalya Serie A'da Udinese, deplasmanda Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Ligin 34. haftasında oynanan mücadeleyi Udinese 4-0'lık skorla kazandı.



Udinese'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Pablo Mari, 36. dakikada Gerard Deulofeu, 90. dakikada Walace ve uzatma dakikalarında Iyenoma Destiny Udogie kaydetti.



Udinese'de Tolgay Arslan, 60 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Udinese, 2 maç sonra galip geldi ve puanını 43'e yükseltti. Arka arkaya ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Fiorentina ise 56 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Udinese, sahasında Inter'i ağırlayacak. Fiorentina, Milan deplasmanına gidecek.





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