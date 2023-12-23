İtalya Serie A'nın 17. haftasında Ivan Juric'in ekibi Torino ile Gabriele Coffi'nin yönetimindeki Udinese karşılaştı.
Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitllik ile sona ererken; maçın ilk golünü Udinese adına Oier Zarraga kaydetti. Torino'nun beraberlik golü ie 88. dakikada Ivan Ilic kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Torino puanını 24'e yükseltirken, galibiyet hasreti 6 maça çıkan Udinese 14 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Torino deplasmanda Fiorentina'ya konuk olurken, Udinese evinde Bologna'yı ağırlayacak.
Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitllik ile sona ererken; maçın ilk golünü Udinese adına Oier Zarraga kaydetti. Torino'nun beraberlik golü ie 88. dakikada Ivan Ilic kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Torino puanını 24'e yükseltirken, galibiyet hasreti 6 maça çıkan Udinese 14 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Torino deplasmanda Fiorentina'ya konuk olurken, Udinese evinde Bologna'yı ağırlayacak.
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