Udinese 88'de golü yedi, 3 puanı tutamadı

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Torino ile Udinese 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Udinese 88'de golü yedi, 3 puanı tutamadı
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23 Aralık 2023 18:57
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Ivan Juric'in ekibi Torino ile Gabriele Coffi'nin yönetimindeki Udinese karşılaştı.

Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitllik ile sona ererken; maçın ilk golünü Udinese adına Oier Zarraga kaydetti. Torino'nun beraberlik golü ie 88. dakikada Ivan Ilic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Torino puanını 24'e yükseltirken, galibiyet hasreti 6 maça çıkan Udinese 14 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Torino deplasmanda Fiorentina'ya konuk olurken, Udinese evinde Bologna'yı ağırlayacak.

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