Üçüncü Avrupa Oyunları başlıyor!

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın ilk müsabakaları atletizm ve plaj hentbolunda yapıldı.



Krakow'da Henryk Reyman Belediye Stadı'nda yarın gerçekleşecek açılış töreniyle resmen başlayacak oyunlarda, sporcular iki branşta bugün sahne aldı.



Atletizmde Avrupa Takımlar Şampiyonası özelliğini de taşıyan yarışlarda bugün 3. Grup'taki ülkelerin müsabakaları yapıldı. En üst grupta yer alan milli atletler 23-25 Haziran'da yarışacak. Türkiye'nin yer almadığı plaj hentbolunda ise kadın ve erkeklerde grup maçları başladı.



AÇILIŞ ÇARŞAMBA GÜNÜ



3. Avrupa Oyunları'nda çarşamba günü açılış töreni gerçekleşecek.



Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın da katılacağı tören TSİ 21.30'da başlayacak.



Oyunlarda yarın atletizm ve plaj hentbolu devam edecek, kano durgunsu , bisiklet (BMX), 3x3 basketbol ve padel branşlarında ise müsabakalar başlayacak.



Türkiye'nin oyunlardaki ilk sınavı ise kano durgunsu branşında olacak. Milli takım, çiftler 500 metrede yarın sabah saatlerinde eleme yarışına çıkacak.





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