Uçtu uçtu Igor uçtu

Dünya çapında 125 milyondan fazla oyuncuya sahip olan Fortnite'a, bugün yeni bir güncelleme geldiği duyuruldu. Firmanın yayınladığı notlar arasında oyuna son derece eğlenceli bir dinamik katacağa benzeyen uçan balonlar ve Dünyayı Kurtar moduna yeni eklenen Doktor Igor yer almakta.



Karşınızda Uçan Balonlar



Bu güncellemeyle birlikte gelen ilk dikkat çekici gelişme şüphesiz ki uçan balonlar. Bu yeni eşya oyuna yepyeni dinamikler de ekleyeceğe benziyor. Örneğin düşmanınız yüksek bir noktada pusuya mı yatmış? Hiç dert değil. Artık rakibinizin bulunduğu binaya gizlice girip merdivenleri tırmanmak ya da çalı taklidi yapayım derken fırtınaya yakalanmak zorunda değilsiniz. Bulunduğu yapıya arkadan yaklaşın, balonlarınızla yükselin ve düşmanınız daha ne olduğunu anlayamadan haklayın gitsin. Fortnite'a dair her şeyde olduğu gibi balonların da son derece eğlenceli bir animasyonla açıldığını belirtelim. Yalnız dikkat! Azami yapı yüksekliğine ulaştığınızda balonları bırakmayı unutmayın zira balonlar o noktadan sonra fazla dayanmayacaktır.



Burası "Igor"a Muayenehanesi



Oyunun Dünyayı Kurtar Moduna Gelen Doktor Igor adeta karşısına çıkanları sinir etmek için yaratılmış. Gölge duruşu özelliği sayesinde gelen hasarlara bana mısın demeyen Igor, diğer taraftan oyundaki suratsızları sis bombası yağmuruna tutabiliyor. Yaratıklar daha ne olduğunun farkına varamadan sislerin içinden bir Igor beliriyor ve düşmanlarını bir bir alaşağı ediyor. Igor, rakiplerine kafa göz girişmektense nispeten daha sinsi ve stratejik oynamayı sevenler için birebir bir kahraman.



Bu arada Cadılar Bayramı etkinlikleri Fortnite K,busları'nın halen devam etmekte olduğunun altını çizelim. Eğer görev zincirini şimdiye kadar tamamlama fırsatı bulamadıysanız, Kara Tren Planörünü almak için 4 Kasım'a kadar zamanınız var. 4 Kasım saat 21:00'de oyunda olmayı da unutmayın zira tek seferlik bir oyun içi etkinlik sizi bekliyor.



Yeni güncellemenin tamamı hakkında daha detaylı bilgi için https://www.epicgames.com/fortnite/tr/patch-notes/... adresini ziyaret edebilirsiniz.

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