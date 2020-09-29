Ücretsiz tablet kampanyası, Acun Ilıcalı tablet kampanyası başvurusu yap

Ücretsiz bilgisayar, ücretsiz laptop, ücretsiz tablet kampanyaları sayesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin bilgi alma hakları teslim ediliyor. Bilgi alabilmek, online derslere katılabilmek için öğrenciler için belediyelerin yanı sıra Acun Ilıcalı'nın başlattığı kampanya bulunuyor. Ücretsiz tablet kampanya başvuru, ücretsiz tablet başvurusu, ücretsiz bilgisayar başvuru konularıyle ilgili detaylar haberimizde.Tablet kampanyası başvuru, ücretsiz bilgisayar kampanyası, ücretsiz tablet kampanyası diyerek yapılan aramaların sonuçlarına ulaşabilirsiniz.Acun Ilıcalı, eğitim desteği için öğrencilere dağıtılacak dizüstü bilgisayarların yaklaşık olarak 3 bin TL değerinde olduğunu bildirdi.Türk Kızılay Mobil Çağrı merkezini "168"i arayarak bağış yapılabiliyor.Acun Ilıcalı'nın duyurduğu bilgisayar kampanyasında tablet ve bilgisayarların dağıtma kısmını Milli Eğitim Bakanlığı gerçekleştirecek. Kampanyadan toplanan tüm paralar MEB'e aktarılacak.Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru süreci hakkındaki billgiler de merak edilmeye başlandı. Peki, Acun Ilıcalı'nın bilgisayar kampanyasına başvuru nasıl yapılır, başvuru formu doldurmak gerekiyor mu ve şartları neler? Haberimizden, Acun Ilıcalı'nın Haydi Şimdi dizüstü laptop bilgisayar kampanyası hakkında bilgi edinebilir; katılım şartları, SMS numarası gibi merak edilen detaylara ulaşabilirsiniz."Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak.Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız."Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Esenler Belediyesinden 10 bin kişiye yapılacak dağıtımlar için esenler.bel.tr resmi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.•Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak•Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.•İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.•Esenler'de ikâmet ediyor veya Esenler'de bir okulda okuyor olmak.Bakan Selçuk'tan bedava tablet, laptop ve bilgisayar açıklaması ile 2020 başvuru ekranı! MEB bedava tablet, bilgisayar ve laptop kampanyası başvurusu nasıl yapılır?•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce, uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrenciler için 10 bin adet tablet desteğinde bulunacak.Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konu ile ilgili Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye Başkanları başta olmak üzere görüşmeler yaptığının belirtildiği açıklamada, "Eğitimde fırsat eşitliğinin bütün çocuklara sağlanması gerektiği inancıyla, çocukların geleceğine katkı sunmak için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde belediyelerimiz 10 bin adet tablet desteğinde bulunacaktır. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde tabletler uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi yavrularımıza ulaştırılacaktır" ifadeleri kullanıldı.Uzaktan eğitimden mahrum kalmış çocuklara el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. "Askıda Tablet" kampanyası kapsamında tablet ihtiyacı olan Tuzla'da ikamet öğrenciler, www.askidatablet.com web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek.