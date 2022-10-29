Ücretsiz mi? (METROBÜS, METRO, TRAMVAY, OTOBÜS)

29 Ekim'de metro, metrobüs, tramvay, otobüs, vapur ücretsiz olacak mı? Toplu taşıma araçları Cumhuriyet Bayramı'nda parasız olur mu? 29 Ekim'de topu taşıma parasız olacak mı? Detaylarını haberimizden okuyabilirsiniz.

29 Ekim 2022 01:48
Ücretsiz mi? (METROBÜS, METRO, TRAMVAY, OTOBÜS)
29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı vapur, metrobüs, tramvay bedava mı? Vatandaşlar merakla vapur, metrobüs, tramvay bedava olup olmayacağını araştırıyor. Peki bu yıl nasıl bir uygulama olacak? İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) toplu taşıma ücresiz açıklaması yaptı mı?

METROBÜS, METRO, TRAMVAY BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ?

Yapılan resmi açıklamada İstanbul'da bugün toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

29 EKİM 2022 İSTANBUL OTOBÜS, METRO, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyetimizin 99'uncu yılı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul'da toplu taşıma 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz yapılacak.

29 EKİM ANKARA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim tarihinde Ankara'da EGO, Metro ve ANKARAY, Teleferik seferleri ücretsiz hizmet verecek.

29 EKİM KOCAELİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI NEDİR?

1- Otobüs

Otobüs en yaygın toplu taşıma araçlarından bir tanesidir. Bir şehirde bir ilçeden bir diğer ilçeye yolcu taşımayı sağlayan ya da şehirlerarası yolcu taşımayı sağlayan bir toplu taşıma aracıdır. Otobüslerin yolcu taşıma kapasitesi de değişkenlik göstermektedir. Saatlik 120 kilometre hıza ulaşabilen otobüsler şehrin trafiği açısından önemli bir konumda bulunmaktadır. Otobüsler hem özel hem de kamuya bağlı olabilmektedir. Otobüsler türüne göre de özellikleri değişmektedir. Bazı otobüsler çift katlı otobüs olabilmektedir.


2- Feribot

Deniz yolcu taşımacılığı açısından feribot da bir toplu taşıma aracıdır. Feribot hem araç hem de yolcu taşımayı sağlar. Araç ile seyahat eden yolcular için de feribot yine bir diğer toplu taşıma aracı olarak bilinmektedir. Feribot arabalı vapur olarak da bilinmektedir. Vapurların araçlı olanlarına genel olarak feribot denilmektedir.

3- Minibüs

Otobüsten farklı olarak daha hızlı fakat daha az yolcu taşımayı sağlayan toplu taşıma araçlarına denilmektedir. Minibüs şehir trafiğinde yine önemli bir konumda bulunmaktadır. Kısa mesafeli ulaşımlarda minibüs birincil tercih sebebi olarak bilinmektedir. Minibüs hem oturarak hem de ayakta yolcu taşıma imkanı sunmaktadır.

4- Yolcu Uçağı

Toplu taşıma araçlarında en hızlı olan taşımacılığı sağlayan araçlara yolcu uçağı denir. Yolcu uçağı şehirlerarası ya da ülkeler arası seyahat etmeyi imkan kılan araçlardan oluşmaktadır. Yolcu uçağı mesafeleri daha kısa sürede kat etmeyi sağlayan havada giden en önemli toplu taşıma araçlarından oluşmaktadır. Yolcu uçağı sadece yolcu ve yolcu valizlerini taşımak amacı ile kullanılan uçaklara denmektedir.

İETT İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ




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