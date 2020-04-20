Ücretsiz maske sms kodu nasıl alınır? Ücretsiz maske alma yolu

Eczanelere teslim edilen maskeler, vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Halka 10 gün için kişi başına 5 adet maske verilecek. Şimdi bu imkandan yaratrlanmak isteyen kişiler 'Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?' sorularına cevap arıyor.

20 Nisan 2020 07:52
Ücretsiz maske sms kodu nasıl alınır? Ücretsiz maske alma yolu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından İstanbul Eczacı Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maskelerin, kentteki eczaneler aracılığıyla ücretsiz dağıtılacağını bildirmişti. Eczanelere maskeler dağıtıldı, talimatları yerine getiren vatandaşlar 10 gün için kişi başı 5 maske aldı. Şimdi henüz maske alamayan vatandaşlar 'Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?' sorusunu sıklıkla soruyor.

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?
Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip TC kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.

MASKE KODU NASIL ALINIR?

E-devlet'te gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından ücretsiz maske başvuruları başladı. Kişiler TC kimlik numaraları, ad soyad, aile, iletişim bilgileri ve adres girerek maske başvurusunda bulunabilecek. Başvurunun ardından talepte bulunanlara kod veriliyor.

BEDAVA MASKE NASIL ALINIR?

*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.

*Vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

*Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

*PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

DAĞITILACAK MASKENİN ÖZELLİKLERİ

-Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.
-Fiberglass ve lateks içermemektedir.
-Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.
-Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.
-Kolay kullanıma uygundur.
-Hava geçirgen, kolay nefes almayı sağlayan non woven -kumaştan üretilmiştir.
-Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.
-Hijyenik ve CE'li dir.
-Yüze tam uyumludur.
-Beyaz, mavi, yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.



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