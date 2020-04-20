Ücretsiz maske sms kodu nasıl alınır? Ücretsiz maske alma yolu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından İstanbul Eczacı Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maskelerin, kentteki eczaneler aracılığıyla ücretsiz dağıtılacağını bildirmişti. Eczanelere maskeler dağıtıldı, talimatları yerine getiren vatandaşlar 10 gün için kişi başı 5 maske aldı. Şimdi henüz maske alamayan vatandaşlar 'Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?' sorusunu sıklıkla soruyor.Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip TC kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.E-devlet'te gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından ücretsiz maske başvuruları başladı. Kişiler TC kimlik numaraları, ad soyad, aile, iletişim bilgileri ve adres girerek maske başvurusunda bulunabilecek. Başvurunun ardından talepte bulunanlara kod veriliyor.*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.*Vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.*Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.*PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.-Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.-Fiberglass ve lateks içermemektedir.-Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.-Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.-Kolay kullanıma uygundur.-Hava geçirgen, kolay nefes almayı sağlayan non woven -kumaştan üretilmiştir.-Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.-Hijyenik ve CE'li dir.-Yüze tam uyumludur.-Beyaz, mavi, yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.