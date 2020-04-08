Ücretsiz maske kaç yaşındakilere verilecek? PTT ücretsiz maskeler e-Devlet üzerinden veriliyor

Dün gece yapılan son dakika açıklamasının ardından PTT internet sitesi üzerinden bedava maske dağıtılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş, PTT internet sitesine girip maske siparişi vermek isterken, internet sitesinin kilitlenmesi ile birlikte yeni bir karar alınarak e-devlet üzerinden yapılması kararlaştırıldı. Bu noktada merak edilen sorulardan bir tanesi de PTT ücretsiz maskenin kaç yaşındaki verilecek? sorusu oldu. Açıklamaya göre 20-65 yaş grubunda olanlara ücretsiz maske verilecek. İşte detaylar…

08 Nisan 2020 09:08
Ücretsiz maske kaç yaşındakilere verilecek? PTT ücretsiz maskeler e-Devlet üzerinden veriliyor
E devlet üzerinden maske nasıl sipariş ederim, bedava maske nasıl sipariş edilir? Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararıyla ücretsiz maske dağıtılacak! ePttAVM.com üzerinden formu dolduran vatandaşlar, maskeleri ücretsiz olarak evlerine kadar alabilecke. Her vatandaşın, her hafta 1 paket (5 adet) maske alma hakkı bulunuyor. Maskeler PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.
*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.

Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.

*Vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

*Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

*PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.



5 Adet Cerrahi Maske 3 Katlı Ürün Özellikleri:

-Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.
-Fiberglass ve lateks içermemektedir.
-Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.
-Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.
-Kolay kullanıma uygundur.
-Hava geçirgen, kolay nefes almayı sağlayan non woven -kumaştan üretilmiştir.
-Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.
-Hijyenik ve CE'li dir.
-Yüze tam uyumludur.
-Beyaz, mavi, yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.



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