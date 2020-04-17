Ücretsiz izne çıkanlara 1170 TL ödeme, nasıl alınır?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak korona virüs tedbileri kapsamında devreye alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı uygulması kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayıp, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 TL ödeme yapılacağı müjdesini verdi.



Albayrak, "25 bin liralık destek finansmanına 290 bin esnaf başvurdu, 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi.Bireysel destek paketine 4 milyon 200 binden fazla vatandaş başvurdu. 250 binden fazla vatandaşımıza 1,5 milyar lira tahsis gerçekleşti. İş'e Devam finansmanı için 66 bin 171 firma başvurdu, 34 bin 858'inin süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon lira tahsis edildi." dedi. Kamu bankaları için de açıklamalarda bulunan Albayrak, "Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri üzmektedir. Onları da sürece davet ediyorum. Kamu bankaları işletmelerin 20,5 milyar liralık, 795 bin vatandaşın da 40,6 milyar liralık kredi borcunu öteledi." şeklinde konuştu.





Gündemdeki konular ve Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımız kapsamında gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunduk.#BizBizeYeterizTürkiyem #BirlikteKazanacağız pic.twitter.com/EDPXh7AENk

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 12, 2020