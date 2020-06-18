Ucretsiz izin uzatildi mi?, ücretsiz izin uzadı mı?

Ücretsiz izin uzatildi mi konusunda çeşitli soru işareti bulunuyor. Bunun nnedenlerinden birisi ücretsiz izin uzatildi mi konusunda resmi açıklama bekleniyor. Ücretsiz izin desteği bilindiği üzere şirket ya da kuruluşların olağanüstü durumlarla karşılaştığı için işçisini sigortalı olarak gösterememesini temsil eder. Bu durum ile karşı karşıya kalan işçiler nakdi destek alabiliyor ancak ücretsiz izinde olduğu dönemde primleri yatırılmıyor. Durum böyle olunca primler yatırılıp işçi açısından gün kazanılmaz. Ayrıca maalesef bu durum borçlanmaya müsait bir sistem değildir." diyor.SGK Uzmanı Oğuz Aslım, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşların SGK primleri açısından olumsuz etkileneceğini söylüyor. Aslım; "Corona virüsü sebebiyle birçok vatandaş iş yerlerinden ücretsiz olarak izne çıkarılmış durumda. Hükümet yetkilileri, corona virüsü karşı alınan ekonomik tedbirler kapsamında işten çıkarmayı yasaklamıştı" diye konuştu.Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan istihdam önlemlerinin devam etmesine yönelik karar çıkması bekleniyor.Normalleşme sürecinde Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle işten çıkarma yasağının 3 ay uzatılması, ücretsiz ine çıkarılan işçilere nakit desteğinin 3 ay daha sürmesi, kısa çalışma ödeneği uygulamasının devamı, işveren istihdam koruması halinde teşvik verilmesi gündeme geldi.Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için 'normalleşme desteği' sunulacak" diye konuştu.Ücretsiz izne başvuru yapabilmek için herhangi bir şart aranmıyor. İşyerinizden ücretsiz olarak izne çıkarıldıysanız, işvereninizin İşkur'a yapacağı bildirim sonrası ücretsiz izin maaş desteğine hak kazanmış olacaksınız.Yapılan açıklamaya göre, ücretsiz olarak izne çıkarılan kimseler, ücretsiz izin maaş desteğine başvuru yapabilecek. Ayrıca 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan kimselere de ücretsiz izin maaş desteği sağlanacak.Fesih yasağı işveren feshi için geçerli olması nedeniyle, işçinin istifa etmesinin önünde bir engel yok. Fakat, fesih yasağına karşılık işverene tek taraflı ücretsiz izin hakkı tanıyan yasalara karşın, iş akdini feshedemeyen işverenlerin işçiyi istifaya zorlaması da işveren ayrı cezalar getirebilir.Burada ayrıca belirtilmesi gereken bir diğer husus da, işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkarması konusu. Salgın dönemi dışında işçinin ücretsiz izne zorlanması bir fesih sebebi sayılırken, pandemi ücretsiz izni uygulamasının getirilmesi ile işçiye iş akdini feshetme hakkı geçici olarak ortadan kalktı.İşverenin işçiye kısa çalışma yaptırması işçinin iş akdini feshetmesi için haklı neden yerine geçmiyor.İş Kanunu'na göre, zorlayıcı sebeple iş yerinde işin durması ve bu durumun bir haftayı aşması halinde işçi açısından iş akdini haklı fesih sebebi ortaya çıkıyor. Bu durumda işçi iş sözleşmesini feshedip, kıdem tazminatını alabilir.Kanun teklifine konulan düzenleme ile ücretsiz izne çıkartılan işçinin kıdem tazminatı alarak işten ayrılması önleniyor. Buna göre, işten atma yasağı döneminde işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkartması, işçiye iş akdini geçerli sebebe dayanarak feshetme hakkı vermeyecek.