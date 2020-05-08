Ücretsiz izin parası yattı mı? Ücretsiz izin ödeneği sorgulama E-Devlet

Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara, günlük 39 lira yardım parası yatırıldı mı? Ücretsiz izin desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Ücretsiz izin ödeneği sorgulama nasıl yapılır? Ücretsiz izin parası için nasıl başvuru yapılır?

Ücretsiz izin ödeneği İŞKUR sorgulama ekranı! Corona virüsü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ekonomik olarak adeta bir yıkım gerçekleştirdi. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında dükkanlar açılmadı, ücretli olarak çalışan milyonlarca işçi ücretsiz izne çıkarıldı. Hükümet yetkilileri ise, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara maaş desteği sağlanacağını açıklamıştı. Peki, ücretsiz maaş desteği başvuruları nasıl yapılıyor? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? İşte ücretsiz izin maaş desteği hakkında bilinmesi gerekenler…

ÜCRETSİZ İZİN PARASI SORGULAMA



Bakan Selçuk, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr



ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?



Yapılan açıklamaya göre, ücretsiz olarak izne çıkarılan kimseler, ücretsiz izin maaş desteğine başvuru yapabilecek. Ayrıca 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan kimselere de ücretsiz izin maaş desteği sağlanacak.



ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?



Ücretsiz izne başvuru yapabilmek için herhangi bir şart aranmıyor. İşyerinizden ücretsiz olarak izne çıkarıldıysanız, işvereninizin İşkur'a yapacağı bildirim sonrası ücretsiz izin maaş desteğine hak kazanmış olacaksınız.



ÜCRETSİZ İZİN BAŞVURU NASIL OLACAK?



Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Selçuk, "İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK'nın



Diğer yandan, 15/03/2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da nakdi ücret desteği verileceğini bildiren Bakan Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını ifade etti.



ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KAÇ PARA?



15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara, günlük 39 lira 24 kuruş(toplamda 1170 TL) ücretsiz izin maaş desteği verilecek.



ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?



Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin desteği kapsamında 700 bini aşkın başvuru aldıklarını açıkladı. CNN Türk yayınına konuk olan Selçuk, aylık bin 170 liralık ücretsiz izin desteği ödemelerinin 8 Mayıs Cuma günü başlayacağını da söyledi.



Kısa çalışma ödeneği kapsamında ise, 3 milyon kişinin başvurusunun değerlendirildiğini kaydetti. Bakan Selçuk, 3. faz sosyal yardım programı kapsamında ise, şu ana kadar 620 bin aileye ödeme yapıldığını bildirdi.



Corona virüsü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ekonomik olarak adeta bir yıkım gerçekleştirdi. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında dükkanlar açılmadı, ücretli olarak çalışan milyonlarca işçi ücretsiz izne çıkarıldı. Hükümet yetkilileri ise, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara maaş desteği sağlanacağını açıklamıştı. Peki, ücretsiz maaş desteği başvuruları nasıl yapılıyor? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? İşte ücretsiz izin maaş desteği hakkında bilinmesi gerekenler…Bakan Selçuk, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların,adresinden veya e-devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." ifadelerini kullandı. 8 Mayıs Cuma günü ödemeler yapılmaya başlandı.Yapılan açıklamaya göre, ücretsiz olarak izne çıkarılan kimseler, ücretsiz izin maaş desteğine başvuru yapabilecek. Ayrıca 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan kimselere de ücretsiz izin maaş desteği sağlanacak.Ücretsiz izne başvuru yapabilmek için herhangi bir şart aranmıyor. İşyerinizden ücretsiz olarak izne çıkarıldıysanız, işvereninizin İşkur'a yapacağı bildirim sonrası ücretsiz izin maaş desteğine hak kazanmış olacaksınız.Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Selçuk, "İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK'nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabilirler." dedi.Diğer yandan, 15/03/2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da nakdi ücret desteği verileceğini bildiren Bakan Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını ifade etti.15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara, günlük 39 lira 24 kuruş(toplamda 1170 TL) ücretsiz izin maaş desteği verilecek.Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin desteği kapsamında 700 bini aşkın başvuru aldıklarını açıkladı. CNN Türk yayınına konuk olan Selçuk, aylık bin 170 liralık ücretsiz izin desteği ödemelerinin 8 Mayıs Cuma günü başlayacağını da söyledi.Kısa çalışma ödeneği kapsamında ise, 3 milyon kişinin başvurusunun değerlendirildiğini kaydetti. Bakan Selçuk, 3. faz sosyal yardım programı kapsamında ise, şu ana kadar 620 bin aileye ödeme yapıldığını bildirdi. Kaynak: Sporx.com

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