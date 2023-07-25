Haber Tarihi: 25 Temmuz 2023 13:14 - Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023 13:14

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor 2023-2024 | e-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ayıyla birlikte araştırılmaya başlandı. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı MEB çalışma takvimi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu gelişmeyle beraber ücretli öğretmenlik başvuruları ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. MEB ücretli öğretmenlik başvurusu e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor, ne zaman yapılacak? MEB 2023-2024 Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor 2023-2024 | e-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
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Ücretli öğretmenlik 2023-2024 dönemi başvuru tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başvuruda bulunacak adaylar tarafından başvurunun şartları merak konusu oldu. Peki, Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman nasıl yapılır? İşte Ücretli Öğretmenlik başvuru şartları...
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvuruları bazı ilçelerde başladı. Başvuru tarihleri ilçeden ilçeye değişebiliyor.
Ancak ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Bu nedenle başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha doğru olacaktır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ücretli öğretmenlik sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli değil fakat açıklama gelir gelmez sonuçlar SMS ile duyurulacak.

Adaylar sonuçlarını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından da öğrenebilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

Ücretli öğretmen maaşı 2023 yılında aşağıdaki gibidir;


30 saat ücretli öğretmen maaşları 2023 yılında 7.330 TL civarındadır.

Haftalık 40 saat çalışan bir ücretli öğretmenin maaşı ise 10.000 TL civarındadır.

Açıklanan zamlardan sonra ücretli öğretmen saat ücreti 2023 yılında 51,96 TL'ye yükselmiştir. Temmuz zammından sonra ücretli öğretmenlik maaş hesaplaması ise yüzde 17,55'lik enflasyon farkı ile bu şekilde yapılabilir.

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