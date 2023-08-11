Haber Tarihi: 11 Ağustos 2023 09:40 - Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 09:40

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman 2023-2024 e-Devlet | Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı 2023, ağustos ayının gelmesiyle adayların odaklandığı konulardan oldu. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 11 Eylül tarihinde başlayacak. Adaylar 2023 yılı ücretli öğretmenlik başvuru tarihlerini il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nin internet sitesi üzerinden yapılacak duyurular ile öğrenebilecekler. Ücretli öğretmen başvurusu Milli Eğitim Müdürlüklerince ya da e-Devlet üzerinden alınacak. Gözler şimdi başvuru tarihlerinde. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman 2023-2024 e-Devlet | Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır?
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Ücretli öğretmenlik 2023-2024 dönemi başvuru tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başvuruda bulunacak adaylar tarafından başvurunun şartları merak konusu oldu. Peki, Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman nasıl yapılır? İşte Ücretli Öğretmenlik başvuru şartları...
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Her ilçede ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha doğru olacaktır.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ücretli öğretmenlik sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli değil fakat açıklama gelir gelmez sonuçlar SMS ile duyurulacak.

Adaylar sonuçlarını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından da öğrenebilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

Ücretli öğretmen maaşı 2023 yılında aşağıdaki gibidir;

30 saat ücretli öğretmen maaşları 2023 yılında 7.330 TL civarındadır.


Haftalık 40 saat çalışan bir ücretli öğretmenin maaşı ise 10.000 TL civarındadır.

Açıklanan zamlardan sonra ücretli öğretmen saat ücreti 2023 yılında 51,96 TL'ye yükselmiştir. Temmuz zammından sonra ücretli öğretmenlik maaş hesaplaması ise yüzde 17,55'lik enflasyon farkı ile bu şekilde yapılabilir.

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