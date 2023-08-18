Ücretli öğretmenlik başvurusu 2023-2024 e-Devlet | Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik 2023-2024 dönemi başvuru tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başvuruda bulunacak adaylar tarafından başvurunun şartları merak konusu oldu. Peki, Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman nasıl yapılır? İşte Ücretli Öğretmenlik başvuru şartları...MEB tarafından ücretli öğretmenlik başvuruları genel olarak temmuzve ağustos ayları arasında alınıyor. 2023-2024 ücretli öğretmenlik için başvuru tarihleri il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor.Buna göre bazı illerde başvurular başladı. Bu nedenle öğretmen adayları, başvuruda bulunmak istedikleri illerin Milli Eğitim Müdürlükleri'nin internet sitesini ziyaret etmesi gerekiyor.Başvuru süreci sonunda çalışmalara başlayan Komisyon tarafından görevlendirmeler yapılıyor. Evraklar da görevlendirmelerin yapıldığı okul müdürlüklerine teslim ediliyor.Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okula verilecek)Mezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi)Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)Sağlık Raporu (6 Aylık)Bir adet fotoğrafVarsa diğer sertifikalarVarsa KPSS Sonuç BelgesiAskerlik Durum BelgesiAdaylar, başvurularını https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor.Ücretli öğretmenlik sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli değil fakat açıklama gelir gelmez sonuçlar SMS ile duyurulacak.Adaylar sonuçlarını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından da öğrenebilecek.Ücretli öğretmen maaşı 2023 yılında aşağıdaki gibidir;30 saat ücretli öğretmen maaşları 2023 yılında 7.330 TL civarındadır.Haftalık 40 saat çalışan bir ücretli öğretmenin maaşı ise 10.000 TL civarındadır.Açıklanan zamlardan sonra ücretli öğretmen saat ücreti 2023 yılında 51,96 TL'ye yükselmiştir. Temmuz zammından sonra ücretli öğretmenlik maaş hesaplaması ise yüzde 17,55'lik enflasyon farkı ile bu şekilde yapılabilir.