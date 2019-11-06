Uconnect Esports, 2020'ye dört büyük sponsor ile girdi

Uconnect Esports, Kuzey Amerika'daki kolejlerin espor ve oyun topluluklarının sponsor bulmalarına yardımcı olan bir sponsorluk şirketidir. Sponsorluk sürecini kolaylaştıran ve hızlandıran Uconnect Esports, markaların sponsorluklarını güvenilir ve verimli bir şekilde koordine etmelerine yardımcı olur. Ayrıca kolej topluluklarına, espor ve oyun üzerine pazarlama kampanyaları yürütme şansı tanıyor ve Ağustos 2019'da başlatılan 120'den fazla üniversite espor ve oyun organizasyonunun Uconnect Esports platformuna dahil edildiği ve toplam sekiz markaya 160'ın üzerinde sponsorluk anlaşması bağladı.



Uconnect Esports'un kurucusu Dylan Liu, şirketin misyonu hakkında konuştu. Sözlerine "İlk nesil üniversite sporlarının organizasyon liderleri olarak Uconnect Esports'taki hedefimiz sponsorluk ve destek için bir ekosistem açmaktır.'' diyerek başlayan Liu cümlesine "Öğrencilere öncelik verirken her iki tarafın ekosisteme girmesine yardımcı oluyoruz. Bu kuruluşların ve bu ekosistemin yöneticiler ve markaların desteğiyle öğrenciler tarafından yönlendirilmeye ve yönlendirilmesine devam etmek istiyoruz." şeklinde devam etti.



1994 yılında bir BYOC LAN partisi olarak kurulan DreamHack, Avrupa ve Kuzey Amerika'da ev sahipliği yapan bugünün gençleri için dijital festival olarak 25 yılı aşkın bir süredir küresel bir fenomen haline geldi. DreamHack festivalleri çoklu espor yarışmaları, canlı müzik, sergiler, yaratıcı yarışmalar, LAN partisi, cosplay ve çok daha fazlasını içeriyor. Organizatör, öncü esporlara yardımcı olduğu herkesçe biliniyor ve en büyük küresel e-posta içeriği üreticilerinden biri olmaya devam ediyor. Her yıl milyonlarca izleyici, DreamHack yayınlarını izlemek için dünyanın dört bir yanından geliyor. DreamHack etkinlikleri 2019'da 345 binden fazla izleyiciye hitap etti. Bu küresel fenomen ile ortaklık marka tanıtımlarını kolaylaştıracağı gibi firmanın gelişimine de doğrudan katkıda bulunacaktır.



Ayrıca Uconnect Esports, üniversite yöneticilerinin ve büyük marka liderlerinin yer aldığı Twitch Student tarafından desteklenen "Collegiate Rising" adlı yeni bir espor zirvesinde iş birliği yapacak.



Kaynak: 5mid



