Grafik: Hürriyet Gazetesi

Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-1'lik skorla yenmesiyle zirve yarışı yeni bir boyut kazandı.Yenilgiye rağmen Cimbom liderliğini devam ettirse de, Fenerbahçe iddiasını biraz daha artırırken, Beşiktaş'ın da şampiyonluk yarışında az da olsa devreye girmesi sonrası heyecan 3 büyükler arasında yaşanmaya başladı. Lig tarihinde 3 büyük kulübün puan cetvelinde zirveyi ilk üç içerisinde bitirdiği sezonlarda şampiyonluk ipini en fazla göğüsleyen takım Galatasaray oldu. Geride kalan 64 sezonda 3 büyükler 20 kez ilk üç sırayı paylaşırken, bunların 9'unda sarı kırmızılılar şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe şampiyonluk kupasını 7 kez kaldırmayı başarırken, Beşiktaş ise müzesine 4 şampiyonluk kupası götürdü.Bu 20 sezonda F.Bahçe 9, Beşiktaş 8, G.Saray 3 kez ikinci sırayı alırken, siyah beyazlılar ve sarı kırmızılılar 8'er, sarı lacivertliler de 4 kez üçüncü oldu. Söz konusu dönemde ilk ikiyi Aslan ve Kanarya'nın paylaştığı 8 sezonda G.Saray 6 kez şampiyon oldu, F.Bahçe ise 2 kez rakibinin önünde mutlu sona ulaştı. 64 yıllık lig tarihinde ise G.Saray ve F.Bahçe 17 kez ilk ikide yer aldı. 17 sezonda sarı kırmızılı takım 12 defa ezeli rakibini geride bırakırken, sarı lacivertliler ise 5 defa Aslan'ın önünde sezonu tamamladı. Galatasaray'ın 22 şampiyonluğunda ayrıca Beşiktaş 7, Eskişehirspor 2, Başakşehir 1, Fenerbahçe'nin 19 şampiyonluğunda ise Beşiktaş 7, Trabzon 6, Eskişehir 1 kez ikinci sırayı elde etti.