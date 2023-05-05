Üçlü yarışlardan en çok Galatasaray şampiyon oldu!

Galatasaray 9 kez, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önünde mutlu sona ulaşırken, sarı lacivertli takım söz konusu dönemde 7 şampiyonluk kazandı. Beşiktaş ise 4 kez sezonu zirvede tamamladı. Aslan ve Kanarya'nın ilk ikiyi paylaştığı 8 sezonda G.Saray, F.Bahçe'ye 6-2 üstünlük sağladı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Üçlü yarışlardan en çok Galatasaray şampiyon oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2023 08:32
Son güncelleme 05 Mayıs 2023 08:33
Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-1'lik skorla yenmesiyle zirve yarışı yeni bir boyut kazandı.

Yenilgiye rağmen Cimbom liderliğini devam ettirse de, Fenerbahçe iddiasını biraz daha artırırken, Beşiktaş'ın da şampiyonluk yarışında az da olsa devreye girmesi sonrası heyecan 3 büyükler arasında yaşanmaya başladı. Lig tarihinde 3 büyük kulübün puan cetvelinde zirveyi ilk üç içerisinde bitirdiği sezonlarda şampiyonluk ipini en fazla göğüsleyen takım Galatasaray oldu. Geride kalan 64 sezonda 3 büyükler 20 kez ilk üç sırayı paylaşırken, bunların 9'unda sarı kırmızılılar şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe şampiyonluk kupasını 7 kez kaldırmayı başarırken, Beşiktaş ise müzesine 4 şampiyonluk kupası götürdü.

Fenerbahçe 9 kez ikinci oldu

Bu 20 sezonda F.Bahçe 9, Beşiktaş 8, G.Saray 3 kez ikinci sırayı alırken, siyah beyazlılar ve sarı kırmızılılar 8'er, sarı lacivertliler de 4 kez üçüncü oldu. Söz konusu dönemde ilk ikiyi Aslan ve Kanarya'nın paylaştığı 8 sezonda G.Saray 6 kez şampiyon oldu, F.Bahçe ise 2 kez rakibinin önünde mutlu sona ulaştı. 64 yıllık lig tarihinde ise G.Saray ve F.Bahçe 17 kez ilk ikide yer aldı. 17 sezonda sarı kırmızılı takım 12 defa ezeli rakibini geride bırakırken, sarı lacivertliler ise 5 defa Aslan'ın önünde sezonu tamamladı. Galatasaray'ın 22 şampiyonluğunda ayrıca Beşiktaş 7, Eskişehirspor 2, Başakşehir 1, Fenerbahçe'nin 19 şampiyonluğunda ise Beşiktaş 7, Trabzon 6, Eskişehir 1 kez ikinci sırayı elde etti.

Grafik: Hürriyet Gazetesi


 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery