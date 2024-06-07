UÇK'den Onur Bulut hakkında karar

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Onur Bulut için Kayserispor, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvuru yapmıştı.
BAŞVURU REDDEDİLDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Kayserispor'un Onur Bulut transferi için Beşiktaş'ın ödediği 1 milyon euro'luk çıkış maddesinin hukuksuz olduğu yönündeki itirazı reddetti.
Kayserispor'un itirazı kabul edilseydi Beşiktaş, 2.5 milyon euro'luk tazminat ödeyeceği söylendi.
50 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş formasıyla 1.5 sezonda 50 resmi maça çıkan Onur Bulut bu karşılaşmalarda 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.
BAŞVURU REDDEDİLDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Kayserispor'un Onur Bulut transferi için Beşiktaş'ın ödediği 1 milyon euro'luk çıkış maddesinin hukuksuz olduğu yönündeki itirazı reddetti.
Kayserispor'un itirazı kabul edilseydi Beşiktaş, 2.5 milyon euro'luk tazminat ödeyeceği söylendi.
50 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş formasıyla 1.5 sezonda 50 resmi maça çıkan Onur Bulut bu karşılaşmalarda 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.
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