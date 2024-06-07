UÇK'den Onur Bulut hakkında karar

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Onur Bulut için Kayserispor'un, UÇK'ye yaptığı başvuru reddedildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
UÇK'den Onur Bulut hakkında karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Haziran 2024 18:06
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Onur Bulut için Kayserispor, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvuru yapmıştı.

BAŞVURU REDDEDİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Kayserispor'un Onur Bulut transferi için Beşiktaş'ın ödediği 1 milyon euro'luk çıkış maddesinin hukuksuz olduğu yönündeki itirazı reddetti.

Kayserispor'un itirazı kabul edilseydi Beşiktaş, 2.5 milyon euro'luk tazminat ödeyeceği söylendi.

50 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş formasıyla 1.5 sezonda 50 resmi maça çıkan Onur Bulut bu karşılaşmalarda 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery