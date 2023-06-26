Uche Ikpeazu, Kocaelispor yolunda

Spor Toto 2. Lig'i şampiyon tamamlayarak 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, Konyaspor'un santrforu Uche Ikpeazu'yu kadrosuna katmak istiyor.

, Fotoğraf; Konyaspor.org
Abone Ol
Uche Ikpeazu, Kocaelispor yolunda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2023 10:59
Spor Toto 2. Lig'i şampiyon tamamlayarak 1.Lig'e yükselen Kocaelispor, yeni sezonun kadro planlanmasını oluşturmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaşan yeşil siyahlı takım, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Kocaelispor, Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki forvet oyuncusu Uche Ikpeazu ile ilgileniyor.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın Ugandalı forvet için olumlu rapor verdiği ve Kocaelispor kulübünün önümüzdeki günlerde Uche Ikpeazu transferi için Konyaspor ile masaya oturacağı belirtildi.

Uche Ikpeazu'nun Konyaspor ile olan sözleşmesi, 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. (Kaynak: Özgün Kocaeli)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery