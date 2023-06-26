Uche Ikpeazu, Kocaelispor yolunda

Spor Toto 2. Lig'i şampiyon tamamlayarak 1.Lig'e yükselen Kocaelispor, yeni sezonun kadro planlanmasını oluşturmaya başladı.



Geçtiğimiz hafta teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaşan yeşil siyahlı takım, transfer çalışmalarını hızlandırdı.



Kocaelispor, Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki forvet oyuncusu Uche Ikpeazu ile ilgileniyor.



Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın Ugandalı forvet için olumlu rapor verdiği ve Kocaelispor kulübünün önümüzdeki günlerde Uche Ikpeazu transferi için Konyaspor ile masaya oturacağı belirtildi.



Uche Ikpeazu'nun Konyaspor ile olan sözleşmesi, 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. (Kaynak: Özgün Kocaeli)





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