"Uçan Türk" tarihe geçti

Fatih Arda İpcioğlu, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlamada 74.5 metrelik atlayışla elemeleri geçti

Haber; Sporx.com
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'Uçan Türk' tarihe geçti
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05 Şubat 2022 09:54
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpçioğlu, erkekler kayakla atlama normal tepe elemelerini geçti.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların ilk gününde yarışan Fatih Arda, 74,5 metrelik atlayışıyla 52,8 puan topladı ve 46. sırayı aldı.

İlk 50 sporcu arasında yer alan Fatih Arda, olimpiyatlarda kayakla atlama branşında elemeleri geçen ilk Türk oldu.

Fatih Arda'nın katılmaya hak kazandığı ilk tur atlayışları pazar günüyapılacak.

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