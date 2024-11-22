Haber Tarihi: 22 Kasım 2024 21:28 - Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 21:28

Uçak seferleri iptal mi? 22 Kasım 2024 Pegasus-THY-Ajet

THY - Pegasus iptal edilen seferler listesi, İstanbul'u etkisi altına alan lodosun ardından araştırılmaya başlandı. 22 Kasım olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsleri İDO ve Bursa Deniz Otobüsleri BUDO seferleri iptal edilirken gözler THY ve Pegasus'tan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte 22 Kasım 2024 THY-Pegasus iptal olan uçak seferleri listesi sorgulama ekranı...

Uçak seferleri iptal mi? 22 Kasım 2024 Pegasus-THY-Ajet
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Olumsuz hava koşulları, deniz yolu ulaşımını sekteye uğratırken gözler hava yolu ulaşımındaki son duruma çevrildi. İstanbul'da etkili olan lodosun ilerleyen saatlerde şiddetini artırması beklenirken THY-Pegasus iptal edilen uçak seferleri araştırmaları da hız kazandı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanında sefer iptalleri olup olmadığı merak konusu oldu. İşte 22 Kasım 2024 iptal olan seferler listesi...

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Şu an itibarıyla İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda herhangi bir uçak seferi iptali yaşanmadı. Seferler, her iki havalimanında da düzenli olarak yapılmaya devam ediyor.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda, İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda %10 kapasite kısıtlamasına gidildi. Bu kapsamda, 23 Kasım 2024 tarihinde İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 38 uçuş (10'u iç hat, 28'i dış hat) iptal edildi.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yolcuların uçuşlarına dair güncel bilgilere THY'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceğini belirtti.

İPTAL UÇAK SEFERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Pegasus ve Türk Hava Yolları (THY) uçuşlarıyla ilgili iptaller, her iki havayolunun internet sitelerinden kolayca öğrenilebilir. Bilet bilgilerinizi girerek, seferlerin durumu hakkında anlık bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçan yolcular, THY ve Pegasus uçak iptallerini havalimanının ekranlarından takip edebilirler.

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