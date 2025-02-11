Uçak seferleri iptal mi? 11 Şubat 2025 Pegasus-THY-Ajet

Olumsuz hava koşulları, deniz yolu ulaşımını sekteye uğratırken gözler hava yolu ulaşımındaki son duruma çevrildi. İstanbul'da etkili olan lodosun ilerleyen saatlerde şiddetini artırması beklenirken THY-Pegasus iptal edilen uçak seferleri araştırmaları da hız kazandı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanında sefer iptalleri olup olmadığı merak konusu oldu. İşte 11 Şubat 2025 iptal olan seferler listesi...



UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?



İstanbul'da kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda seyrelme gerçekleşti.



Yapılan açıklamada, " Meteorolojik koşullar nedeniyle 06.02.2025 tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20'si ve 07.02.2025 tarihindeki uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir." ifadeleri yer aldı.



UÇUŞLAR İPTAL Mİ OLDU?



İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 11 Şubat Salı günü uçuşların yüzde 5'inin, 12 Şubat Çarşamba günü ise yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.



Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat tarihteki uçuşların yüzde 5'i ve 12 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.



AJET UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Ajet'in dün 21, bugün 61 ve Cuma günü 22 seferi iptal edildi.



Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) uçuşların iptal edilmesi kararına istinaden; 5 Şubat, 6 Şubat ve 7 Şubat tarihlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz iptal edilen sefer bilgilerine ve uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiye, ajet.com ve mobil uygulamamızdaki uçuş sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilir" denildi.



THY İPTAL UÇAK SEFERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

İstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'nda dün yüzde 5'e kadar yani yaklaşık 50 sefer, bugün için ise ise yüzde 10'a kadar (yaklaşık 100 sefer) uçuş iptaline karar verildi.



THY uçak iptallerini aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.



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