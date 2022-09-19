Üç yıl önce başladığı judoda Balkan Şampiyonası'na çıkacak

Yaklaşık 3 yıl önce başladığı judoda kısa sürede kendisini geliştirerek Türkiye ikincisi olan 12 yaşındaki Ahmet Beşaltı, katılacağı Minikler Balkan Şampiyonası'nda madalya kazanmak için antrenmanlarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.



Türkiye Judo Federasyonu tarafından hayata geçirilen "Judoyla spora başla" projesi kapsamında Şanlıurfa'da düzenlenen kursa katılan Beşaltı'nın hayatı değişti.



Bu branşta kendisini geliştiren Beşaltı, katıldığı müsabakalarda önemli dereceler kazandı. 22-24 Temmuz'da Afyonkarahisar'da düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 50 kiloda Türkiye ikincisi olan Ahmet Beşaltı, 24-25 Eylül'de Bosna Hersek'te düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti.



Antrenörü İbrahim Halil Durna nezaretinde Haliliye Belediyesi Spor ve Yaşam Merkezi'nden çalışmalarını sürdüren Beşaltı, Balkan Şampiyonası'nda derece elde etmek istiyor.



Ahmet Beşaltı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğu judoyu çok sevdiğini ve bu sporda kendisini geliştirmek için yoğun çaba harcadığını belirtti.



Antrenmanlarını disiplinli bir şekilde sürdürüp, çok çalıştığını anlatan Beşaltı, "Yaklaşık 3 yıl önce İbrahim Halil Durna Hoca'mın yönlendirmesiyle judoya başladım. Kısa sürede kendimi geliştirdim. Katıldığım bölgesel organizasyonlarda ve Türkiye Şampiyonası'nda madalyalar aldım. Temmuz ayında Afyonkarahisar'da düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 50 kiloda ikinci sırayı elde ettim. 10 aylık bir çalışmanın ardından şampiyonada derece aldım ve çok mutlu oldum. 24-25 Eylül'de Bosna Hersek'te düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na katılacağım. İnşallah oradan da madalyayla dönerim. Disiplinli bir şekilde çalışmalarıma devam ediyorum." diye konuştu.



- Durna: "Çok başarılı ve disiplinli bir sporcu"



Antrenör İbrahim Halil Durna, Ahmet Beşaltı'nın uzun zamandır hazırlandığını ve kendisine çok güvendiğini belirtti.



Antrenmanlara aksatmadan devam ettiklerini dile getiren Durna, "Ahmet, çok sıkı bir çalışmanın ardından kilosunda Türkiye ikincisi oldu. Bizi mutlu etti ve gururlandırdı. Kendisiyle 3 yıl önce tanıştık. Çok başarılı ve disiplinli bir sporcu. Şimdi Bosna Hersek'te düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda katılacak. Çalışmalarımız devam ediyor. Hedeflerimizde Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonlarından derece yapmak var. Kendisini çok güveniyoruz. İnanıyoruz ki çok önemli başarılar ele edecek." ifadelerini kullandı.





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