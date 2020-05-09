Üç teknik direktörden ortak görüş: 'Futbolda 'sosyal mesafe' olmaz'

Süper Lig'de görev yapan teknik direktörlerve, Süper Lig'in devamı hakkında görüş bildirdiler.Hocaların görüşleri şu şekilde;Her şeyden önce çalışanların, bizim hepimizin sağlığı daha önemli. O yüzden en büyük önceliğimiz herkesin sağlıklı olması. Tabii ki tüm dünyayı etkileyen zor bir süreçteyiz. Bu durumda futbol da her şey gibi eskisinden daha farklı ve daha zor olacak. Kararın alınmasında Futbol Federasyonu iyice düşünüp taşınmıştır. Fakat çekincelerimiz var. Takım halinde idman yapmamız, seyahat etmemiz lazım. Hep beraber uçaklara bineceğiz ve deplasmanda otellerde kalacağız. Riski en aza indirmek için gerçekten çok çalışacağız.Futbola dönüş protokolünü inceledik. Teoride güzel fakat pratikte uygulamak kolay olmayacak. Futbolcular korkuyor, ben de 1.5 aydan beri tesiste yaşıyorum. Seyahat, konaklama durumları belirsizliğini koruyor. Kulüpte kaldıkları sürece her tesis çalışanıyla ister istemez kontak halinde olacaklar. Çalışanlar için de aynı durum geçerli. Herkes eşit seviyede. Fiziksel olarak hazırlanmak için verilen süre yeter fakat önemli olan psikolojik hazırlık. İşler düzelince futbolcuların psikolojisi düzelir ve çekinceler ortadan kalkar.Oyuncuları birbirinden izole etseniz de alışılagelmiş düzeni yürüten oyuncular var. Gerçekten çok zor bir dönem bizi bekliyor. Bu işin ruhuna, doğasına aykırı antrenman yapıyoruz. Tamam devam edeceğiz ama federasyonun söylediği önlemler dahilinde çalışıyoruz. Zaman içerisinde ne tür zorluklarla karşılaşabileceğimizi yaşayarak tecrübe edeceğiz. Hiçbir şey yokmuş gibi oyuncuyu tekrar müsabaka ortamına çekmeyi ben sporcu ve spor adamı kimliği olarak çok doğru bulmadığımı ifade etmeliyim.Söylediklerim kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Normal sezonda liglerde 40-45 günlük bir ara dönemi olurdu. Sezon yorgunluğunu atabilmiş sporcu yapısı ile sezona başlamalarını uygun görürdük. Şimdi tanımadığı düşmanı anlamaya çalışarak yıpranmış bir süreçten geçiyoruz. Bu sezonu illaki tamamlayacağız diyorlarsa bir sonraki dönem mutlaka birileri bunun sorumluluğunu alacaktır. Etkili ve yetkili kişiler bunun tüm sorumluluğunu alacaksa, spor yöneticileri oynanacak diyorsa, sorumlulukları olacaktır.Bizim işimiz temaslı bir iş. Bize şunu söylememeliler: Kaç testten sonra temaslı-taktiksel oyunlara geçebiliriz. Oyuncular, 'Benim evimde çocuklarım var bana yaklaşma' diyor. Bu psikolojideki oyuncu yarın temaslı oyunu nasıl oynayacak. Şu anda birbirimizi anlamıyoruz. Kararı insan kaynaklı değerlendirirsek oynanmaz. Ekonomi açısından bakarsak oynanır. Kimse sorumluluğu üstüne almıyor. Bunlar bizim çalışmalarımızı negatifleştiriyor.Antrenmana çıkmak istemeyen topçular var. 3 oyuncu için yönetim kuruluyla görüştük. Ceza verebilirdik ama 'geciktirin' dedim. O duyguyu anlamam gerek. Takım oyununa şu tarihte geçebilirsiniz denmesini bekliyorum. Futbolun doğasında 'sosyal mesafe' yok. Baraj kuracağız, birbirimize yapışmayacak mıyız? Kendimizi bilsek bile rakibi bilmiyoruz. Aynı şekilde onlar için de geçerli bu. Dönüş öneri protokollerini pratikte uygulamak mümkün değil.