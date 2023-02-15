Üç Sayı yarışmasında yer alacak isimler belli oldu!

NBA, All-Star haftasonunda Üç Sayı yarışmasına katılacak oyuncuları duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Üç Sayı yarışmasında yer alacak isimler belli oldu!
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15 Şubat 2023 10:45
NBA, All-Star haftasonunda Üç Sayı yarışmasına katılacak oyuncuları duyurdu.

NBA, geçtiğimiz gece All-Star hafta sonunda düzenlenecek olan Üç Sayı yarışmasına katılacak sekiz oyuncuyu açıkladı.

Jayson Tatum (Boston Celtics), Kevin Huerter (Sacramento Kings), Tyler Herro (Miami Heat), Tyrese Haliburton ve Buddy Hield (ikisi de Indiana Pacers'tan), Damian Lillard ve Anfernee Simons (ikisi de Portland Trail Blazers'tan) ve Lauri Markkanen (Utah Jazz), yarışmaya katılacak isimler olarak duyuruldu.

Sekiz katılımcı arasında Hield, %42,3 ile en yüksek üç sayılık atış isabetine sahipken, en düşük şut yüzdesi %35,3 ile Tatum'a ait.

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