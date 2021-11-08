(ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM) Show TV Pazartesi, Bugün yeni bölüm izle Üç Kuruş canlı yayın full

Üç Kuruş 2. bölüm yeni bölüm olarak ekranlara geliyor ve vatandaşlar merak ediyor. Yeni bölüm Üç Kuruş Show TV'de 8 Kasım Pazartesi günü yayınlanıyor ve şimdiden sosyal medyada oyuncuları, senaryosu ve karakterleriyle fenomen olmuş durumda. Peki Üç Kuruş yeni bölüm izle, Üç Kuruş 2. bölüm 8 Kasım Pazartesi izle, Üç Kuruş izle hangi tarihte ne zaman? sorularının yanıtı haberimizde.

08 Kasım 2021 08:05
(ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM) Show TV Pazartesi, Bugün yeni bölüm izle Üç Kuruş canlı yayın full
Show TV ekranlarında Üç Kuruş dizisi büyük bir heyecanla hayranları tarafından merak ediliyor. 8 Kasım Pazartesi günü 2. bölüm Üç Kuruş izle ekranlara gelirken merak edilen tüm sorular da yanıtını buldu. Yeni dizi Üç Kuruş fenomen karakterleriyle Show TV ekranlarında 2. bölüm izle olarak yayın hayatına başladı.

ÜÇ KURUŞ 2. BÖLÜM İZLE CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN
ÜÇ KURUŞ 2. BÖLÜM ÖZET

Kartal, Efe'den kurtulmaya çalışırken, Mesut'a verdiği zararın bedelini beklemediği kadar ağır bir şekilde ödemek zorunda kalır.

Suç dünyası içindeki konumunu korumak için Nezih'le bir mücadeleye giren Kartal, çareyi onun kızı olan Bahar'da arar. Cinayetlerin üzerindeki gizem perdesi biraz olsun aralanınca, Kartal bu defa, Efe'nin teklifini yeniden düşünmek zorunda kalır.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM ÖZET

Sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen 'Üç Kuruş' dizisinin son bölümünde Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ve Efe'nin (Ekin Koç) karşı karşıya geldiği tanıtımda ikilinin kavgası gerilim dolu anlara sahne oluyor. İrfan (Diren Polatoğulları) karakteri gizemli havasıyla akıllarda soru işareti yaratırken Kartal, Efe ve İrfan'ın hikayesinde izleyiciyi nelerin beklediği ise şimdiden büyük bir merak konusu haline geliyor.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI

'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

ÜÇ KURUŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?



Üç Kuruş dizisinin çekimlerinin bir bölümü İstanbul Nişantaşı'nda, bir bölümü ise İstanbul Balat'taki Lonca Mahallesi'nde çekiliyor. Çekimler sırasında hayranları dizinin yıldızlarıyla sık sık bir araya geliyor.

ÜÇ KURUŞ TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÜÇ KURUŞ ÇINGIRAKLI MAHALLESİ NEREDE?

Show TV'de ilgiyle izlenen Çıngıraklı Mahallesi'nin neresi olduğu belli oldu. 'Çıngıralı Mahallesi' olarak bilinen yer İstanbul Balat'taki Lonca Mahallesi olarak bilinen yerdir.

Üç Kuruş yeni bölüm Show TV ekranlarında 8 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de 2. bölüm olarak yayınlanıyor.

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