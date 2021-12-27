Üç Kuruş (YENİ BÖLÜM) Show TV 27 Aralık Pazartesi izle

ÜÇ KURUŞ 9. BÖLÜM İZLE CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

Üç Kuruş 9. Bölüm Fragmanı yayında. Bahar'ın Kartal'ı öptüğü anların büyük heyecan uyandırdığı tanıtımda Efe ve Kartal'ın uçurum kenarındaki perişan halleri "İrfan, Leyla ile birlikteyken arabayı uçuruma mı sürdü?" sorusunu akıllara getiriyor. Nezih Kartal'ın kendisine savaş açtığını Baybars'a söylerken başarılı oyuncu Kadir Çermik'in hayat vereceği Baybars karakteri şimdiden büyük merak konusu oluyor.

Üç Kuruş son bölüm Fragmanı yayında. Kartal'a Ferhan'dan gelen mesajın dikkat çektiği tanıtımda yaşanan kovalamaca heyecan dolu anlara sahne oluyor. Ferhan, Leyla'nın karşısına çıkıp kim olduğunu söylerken bu karşılaşmanın ardından yaşanacaklar merak konusu oluyor.



Show TV ekranlarında Üç Kuruş dizisi büyük bir heyecanla hayranları tarafından merak ediliyor. 27 Aralık Pazartesi günü 9. bölüm Üç Kuruş izle ekranlara gelirken merak edilen tüm sorular da yanıtını buldu. Yeni dizi Üç Kuruş fenomen karakterleriyle Show TV ekranlarında 9. bölüm izle olarak yayın hayatına başladı.'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.Üç Kuruş dizisinin çekimlerinin bir bölümü İstanbul Nişantaşı'nda, bir bölümü ise İstanbul Balat'taki Lonca Mahallesi'nde çekiliyor. Çekimler sırasında hayranları dizinin yıldızlarıyla sık sık bir araya geliyor.Show TV'de ilgiyle izlenen Çıngıraklı Mahallesi'nin neresi olduğu belli oldu. 'Çıngıralı Mahallesi' olarak bilinen yer İstanbul Balat'taki Lonca Mahallesi olarak bilinen yerdir.