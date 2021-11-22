Üç Kuruş 4. bölüm Show TV izle HD tek parça kesintisiz

Üç Kuruş 4. bölüm yeni bölüm olarak ekranlara geliyor ve vatandaşlar merak ediyor. Yeni bölüm Üç Kuruş Show TV'de 22 Kasım Pazartesi günü yayınlanıyor ve şimdiden sosyal medyada oyuncuları, senaryosu ve karakterleriyle fenomen olmuş durumda. Peki Üç Kuruş yeni bölüm izle, Üç Kuruş 4. bölüm 22 Kasım Pazartesi izle, Üç Kuruş izle hangi tarihte ne zaman? sorularının yanıtı haberimizde.

22 Kasım 2021 11:25
Üç Kuruş 4. bölüm Show TV izle HD tek parça kesintisiz
Show TV ekranlarında Üç Kuruş dizisi büyük bir heyecanla hayranları tarafından merak ediliyor. 22 Kasım Pazartesi günü 4. bölüm Üç Kuruş izle ekranlara gelirken merak edilen tüm sorular da yanıtını buldu. Yeni dizi Üç Kuruş fenomen karakterleriyle Show TV ekranlarında 4. bölüm izle olarak yayın hayatına başladı.

ÜÇ KURUŞ 4. BÖLÜM İZLE CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN
ÜÇ KURUŞ 4. BÖLÜM ÖZET



Üç Kuruş 4. Bölüm Fragmanı yayında. Kartal'ın Efe'yi mahalleden kovduğu tanıtımda ikili arasında gerilim yükseliyor. Kartal, Efe'nin Konyalı'nın bilgisayarından gizlice bilgi aldığını öğrenirken kavgaları akıllara, "Kartal ve Efe'nin ortaklığı bitiyor mu?" sorusunu getiriyor. Cinayetleri işleyen kişinin Ferhan olduğundan bir kişi daha şüphelenmeye başlarken bunu öğrenen Oktay'ın ne yapacağı heyecanla bekleniyor. Ferhan'ın şoke olmuş ifadesinin sebebi merak uyandırırken Efe ile Leyla'nın öpüştüğü anlar tanıtıma damgasını vuruyor.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM ÖZET

Üç Kuruş son bölüm Fragmanı yayında. Tanıtımda Kartal'ın çeribaşının asasını taşıdığı anlar dikkat çekiyor. İrfan'ın "Onlar da öğrenecekler benim kim olduğumu..." sözleri gerilimi yükseltirken Bahar, Kartal ile birlikte kaçıyor. Leyla ve Efe'nin arasındaki çekim ise artmaya devam ediyor.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI

'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

ÜÇ KURUŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?




Üç Kuruş dizisinin çekimlerinin bir bölümü İstanbul Nişantaşı'nda, bir bölümü ise İstanbul Balat'taki Lonca Mahallesi'nde çekiliyor. Çekimler sırasında hayranları dizinin yıldızlarıyla sık sık bir araya geliyor.
ÜÇ KURUŞ TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÜÇ KURUŞ ÇINGIRAKLI MAHALLESİ NEREDE?

Show TV'de ilgiyle izlenen Çıngıraklı Mahallesi'nin neresi olduğu belli oldu. 'Çıngıralı Mahallesi' olarak bilinen yer İstanbul Balat'taki Lonca Mahallesi olarak bilinen yerdir.

Üç Kuruş yeni bölüm Show TV ekranlarında 22 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de 4. bölüm olarak yayınlanıyor.

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