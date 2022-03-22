ÜÇ KIZ KARDEŞ 5. BÖLÜM İZLE KANAL D HD

ÜÇ KIZ KARDEŞ 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Fenomen dizi Üç Kız Kardeş 5. bölüm Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Yeni bölümde yine Kalender ailesinin başından geçenler kuvvetli senaryo ve oyunculuklar sayesinde izleyicilerin beğenisine sunulacak.Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleşiyor. Salı akşamları izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.Üç Kız Kardeş 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Türkan'ın hastaneye götürüldüğünü öğrenen Kalender ailesi büyük bir telaşla kızlarının evine giderler. Ama ne Türkan'ı bulabilirler ne de Türkan'ın kurulu bir düzeni kalmıştır. Türkan için endişelenen Kalender ailesi Rüçhan ile karşı karşıya gelir. Somer annesinin Türkan'ı düşürdüğü durumlardan rahatsız olsa da onu bir süre daha bu evliliği sürdürmek zorunda olduklarına ikna etmeye çalışır.Üç Kız Kardeş son bölümünde neler yaşandı? Düğünden hemen sonra evden ayrılan Somer eve döndüğü zaman, Türkan'ı yaralanmış bir şekilde evde bulur ve hemen hastaneye götürür. Ancak hastanede onları hiç beklemedikleri bir sürpriz karşılar. Dönüş'ün sınavda yaşadıkları yüzünden hastanelik olması iki kardeşi aynı anda hastaneye düşürür. Türkan'ın başından ayrılamayan Somer, Mine ve Türkan arasında iyiden iyiye gerilmektedir. Bu durum Mine ile arasının açılmasına sebep olur ve Somer geri dönüşü olmayan bir hata yapar. Bu hatanın bedeli ise herkes için ağır olacaktır.Ekranlarda yeni fenomenler yaratan Üç Kız Kardeş dizinin nerede çekildiği belli oldu. 5. bölüm olarak 22 Mart Salı günü Kanal D'de yayınlanan dizinin tüm bölümleri Ayvalık'ta gerçekleştiriliyor.