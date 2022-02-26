Üç dev, Avrupa Süper Ligi projesinden vazgeçmiyor!

Barcelona, Juventus ve Real Madrid, geçtiğimiz yıl kurulan ve bir çok ülke tarafından karşı çıkılan Avrupa Süper Lig projesinde geri adım atmıyor.



The Telegraph'ın haberine göre, Avrupa Süper Ligi'nden vazgeçmeyen üç kulüp, daimi üye olarak adlandırılan ve baskılar sonucu geri adım atan takımları ikna etmek adına bu hafta yeni projeler sunacağı belirtildi. Haberde Juventus, Barcelona ve Real Madrid'in başkanlarının Perşembe günü bir araya geleceği, Süper Lig için daimi üye fikrinden vazgeçtikleri ve normal yerel lig sistemi önerisinde bulunacakları ifade edildi. Bu sistemle, UEFA tekelinde değil, bu kurumdan bağımsız mücadele etmeyi hedefledikleri aktarıldı.



DAHA REKABETÇİ LİGLER KURULABİLİR



Eylül ayında Süper Lig'i oluşturan üç takımın yayınladığı bir bildiride, Lüksemburg ve Dublin'i örnek göstererek Avrupa'da bu sistemle birlikte daha rekabetçi liglerin kurulabileceği iddiasında bulunmuştu. Ayrıca, 6 Premier Lig temsilcisini tekrardan bu proje içine çekmek için daimi üye fikrinden vazgeçildiği kaydedildi.



UEFA MÜSABAKALARININ KALİTESİ DÜŞÜK



Süper Lig kurucuları, Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere mevcut UEFA müsabakalarının kalitesinin düştüğü, ayrıca finansal fair play düzenlemelerinin de başarısız olduğu görüşünde.



Premier Lig, Süper Lig'e katılan altı İngiliz ekibinin hatalarından döndüğüne inandığı, yeni düzenlemelerle birlikte de bu kulüplerin gelecekte böyle bir organizasyona katılmasını imkansız hale getirecek adımlar atacağı kaydedildi.





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