Üç büyüklerin gözde ismi Serie A'da kalıyor!

İtalya Serie A Ligi ekiplerindenforma giyenakıbeti belli oluyor.İtalyan medyasında yer alan haberlere göreimza attırmaya çok yakın.Eski takımı Fiorentina ile sözleşme yenilemeyen ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan Milli Takımı ile Rusya'da bulunan Badelj, turnuva sonrası kararını vereceğini dile getirmişti.Teklifleri değerlendiren tecrübeli futbolcunun tercihinin Lazio olduğu ve 4 yıllık kontrata imza atmasının çok yakın olduğu belirtiliyor.Badelj'in adı daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılmıştı.