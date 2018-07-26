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Üç büyüklerin gözde ismi Serie A'da kalıyor!

Transfer döneminin gözde isimlerinden Milan Badelj, Serie A ekiplerinden Lazio ile imzaya çok yakın.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Üç büyüklerin gözde ismi Serie A'da kalıyor!
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26 Temmuz 2018 16:44
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Fiorentina'da forma giyen Milan Badelj'in akıbeti belli oluyor. 

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Lazio, Badelj'e imza attırmaya çok yakın.

Eski takımı Fiorentina ile sözleşme yenilemeyen ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan Milli Takımı ile Rusya'da bulunan Badelj, turnuva sonrası kararını vereceğini dile getirmişti.

Teklifleri değerlendiren tecrübeli futbolcunun tercihinin Lazio olduğu ve 4 yıllık kontrata imza atmasının çok yakın olduğu belirtiliyor.

Badelj'in adı daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılmıştı.

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