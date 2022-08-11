Üç büyükleri dünya aradı!

İnternette en çok aranan kulüplerin listesi yayınladı ve Türkiye'den ilk 5'e giren tek takım Galatasaray.



Listenin ilk sırasında 28 milyon 500 bin aranma ile İngiliz devi Manchester United bulunuyor. Kırmızı-Şeytanları 26 milyon 100 bin ile Real Madrid takip etti. Üçüncü basamak ise 21 milyon 300 binle Brezilya temsilcisi Palmeiras'a ait. Galatasaray da listede dördüncü sırada yer alıyor.



Sarı-Kırmızılılar, tüm dünyada 21 milyon 200 bin aranma ile Juventus, Barcelona, Bayern Münih, Chelsea, Liverpool gibi devleri geride bıraktı. İlk 10'a baktığımızda ise Fenerbahçe ile Beşiktaş da yer alıyor. F.Bahçe 16 milyon 500 bin arama ile altıncı, Beşiktaş 11 milyon 900 bin aranma ile yedinci sırada. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor da 4 milyon 150 binle 13.sıraya yerleşti.



Yayınlanan ilk 100 listesinde Sivasspor (754 bin) 41, Konyaspor (644 bin) 45, Alanyaspor (433 bin) 52, Malatyaspor (269 bin) 63 ve Başakşehir ise (41 bin 700) 97. sırada yer aldı. İlk 10'da ise üç Türk takımının yer alması dikkat çekti.





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