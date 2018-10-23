Üç büyüklerden 30 milyon TL'lik zarar!

Ligin ilk 9 haftasında puan olarak istedikleri seviyeyi tutturamayan 3 büyükler, maddi anlamda da büyük kayıplar yaşadılar.
Her galibiyetin 2.6 milyon TL, beraberliğin ise 1.3 milyon TL'ye karşılık geldiği Süper Lig'deki 2018-19 sezonunda F.Bahçe lider(!) Durumda. Sarı-Lacivertliler, 9 maçta elde ettikleri 2 galibiyet ve 3 beraberlik karşılığında kasalarına 9.1 milyon TL koyarken, 14.3 milyon TL'lik maddi kayıp yaşadılar.
GS 16.9 MİLYON TL KAZANDI
Bu kulvarda ağır yara alan büyüklerden biri de Beşiktaş. Siyah-Beyazlılar, 4 galibiyet ve 3 beraberlik karşılığında kasasına 14.3 milyon TL koyarken, 9.1 milyon TL kayıpla karşı karşıya kaldılar.
Büyükler arasında en kazançlı takım G.Saray oldu. Sarı-Kırmızılılar, 6 galibiyet ve 1 beraberlik karşılığı 16.9 milyon TL kazanırken, 6.5 milyon TL'de kayba uğradı.
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Her galibiyetin 2.6 milyon TL, beraberliğin ise 1.3 milyon TL'ye karşılık geldiği Süper Lig'deki 2018-19 sezonunda F.Bahçe lider(!) Durumda. Sarı-Lacivertliler, 9 maçta elde ettikleri 2 galibiyet ve 3 beraberlik karşılığında kasalarına 9.1 milyon TL koyarken, 14.3 milyon TL'lik maddi kayıp yaşadılar.
GS 16.9 MİLYON TL KAZANDI
Bu kulvarda ağır yara alan büyüklerden biri de Beşiktaş. Siyah-Beyazlılar, 4 galibiyet ve 3 beraberlik karşılığında kasasına 14.3 milyon TL koyarken, 9.1 milyon TL kayıpla karşı karşıya kaldılar.
Büyükler arasında en kazançlı takım G.Saray oldu. Sarı-Kırmızılılar, 6 galibiyet ve 1 beraberlik karşılığı 16.9 milyon TL kazanırken, 6.5 milyon TL'de kayba uğradı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın