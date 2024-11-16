Üç büyükler, Süper Lig'in yıldızını istiyor!

Süper Lig'deki performansıyla A Milli Takım aday kadrosuna da davet edilen Ahmet Kutucu transferin gözde ismi oldu. Yıldız ismin Eyüpspor'daki performansı sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gündemine aldı. İşte son detaylar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Üç büyükler, Süper Lig'in yıldızını istiyor!
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16 Kasım 2024 10:59
Süper Lig'de bu sezon iyi bir performans sergileyen Eyüpspor'un yıldızı Ahmed Kutucu 3 büyüklerin radarında...

Takvim'de yer alana habere göre Süper Lig'in dev ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 24 yaşındaki yıldız oyuncuyu renklerine katmak için harekete geçti.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

Devlerin, Kutucu'nun menajeriyle dirsek temasında olduğu gelen haberler arasında. Geçen yıl Başakşehir'den Eyüpspor'a transfer olan genç yıldızın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

EYÜPSPOR PERFORMANSI

Bu sezon 12 Süper Lig maçında görev yapan Ahmed Kutucu, 5 gol atarken 5 asist yaptı. 10 gole katkıda bulundu.

2 kez A Milli Takım'a seçilen genç yıldız için Avrupa'dan da teklifler olduğu öne sürüldü. Eyüpspor, transfermarkt değeri 2.4 milyon Euro olan oyuncunun bonservis bedelini henüz belirlemedi.

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