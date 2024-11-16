Üç büyükler, Süper Lig'in yıldızını istiyor!

Süper Lig'de bu sezon iyi bir performans sergileyen Eyüpspor'un yıldızı Ahmed Kutucu 3 büyüklerin radarında...
Takvim'de yer alana habere göre Süper Lig'in dev ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 24 yaşındaki yıldız oyuncuyu renklerine katmak için harekete geçti.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
Devlerin, Kutucu'nun menajeriyle dirsek temasında olduğu gelen haberler arasında. Geçen yıl Başakşehir'den Eyüpspor'a transfer olan genç yıldızın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
EYÜPSPOR PERFORMANSI
Bu sezon 12 Süper Lig maçında görev yapan Ahmed Kutucu, 5 gol atarken 5 asist yaptı. 10 gole katkıda bulundu.
2 kez A Milli Takım'a seçilen genç yıldız için Avrupa'dan da teklifler olduğu öne sürüldü. Eyüpspor, transfermarkt değeri 2.4 milyon Euro olan oyuncunun bonservis bedelini henüz belirlemedi.
Takvim'de yer alana habere göre Süper Lig'in dev ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 24 yaşındaki yıldız oyuncuyu renklerine katmak için harekete geçti.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
Devlerin, Kutucu'nun menajeriyle dirsek temasında olduğu gelen haberler arasında. Geçen yıl Başakşehir'den Eyüpspor'a transfer olan genç yıldızın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
EYÜPSPOR PERFORMANSI
Bu sezon 12 Süper Lig maçında görev yapan Ahmed Kutucu, 5 gol atarken 5 asist yaptı. 10 gole katkıda bulundu.
2 kez A Milli Takım'a seçilen genç yıldız için Avrupa'dan da teklifler olduğu öne sürüldü. Eyüpspor, transfermarkt değeri 2.4 milyon Euro olan oyuncunun bonservis bedelini henüz belirlemedi.