Üç büyükler, milli oyuncunun peşinde!

Gelecek sezon için takımlarını güçlendirmek isteyen ve şampiyonluk yarışı adına alternatifli kadrolara odaklanan üç büyükler, transferde karşı karşıya geldi. Galatasaray 'ın gündeminde olan ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un bizzat kulübüyle görüşmelerini yürüttüğü Can Uzun için Fenerbahçe ve Beşiktaş da devreye girdi.Nürnberg'in U19 takımında futbol hayatını sürdüren ve özellikle bu sezon performansıyla büyük potansiyel taşıdığını gösteren 17 yaşındaki forveti kadroya katma yarışı var.Alman kulübünün U19 takımıyla 22 maçta 21 gol, 6 asist kaydeden, yüksek formuyla 3 kez de A Takım'da görevlendiren Can için sarı-kırmızılıların ardından hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın temaslara başladığı belirtildi.11 Kasım 2005 tarihinde Almanya'nın Regensburg şehrinde dünyaya gelen Can Uzun, 1.86 metre boyunda ve santrfor mevkiinde görev yapıyor. Futbola başladığı Nürnberg'de kariyerine devam eden genç yıldız adayı, milli takım tercihini ise Türkiye'den yana kullandı. U17'de 11 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Can, 6 gol kaydetti. U18'de ise iki defa sahaya çıktı.