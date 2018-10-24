'Üç büyükler' Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutlayacak

Ankara'da bulunan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı iş adamları dernekleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutlayacak.Ankara Fenerbahçeli İş Adamları ve Yöneticiler Spor Kulübü Derneğinden (AFİDER) yapılan açıklamada, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (1905 AGS) ve Beşiktaşlı Sanayici İş Adamları ve Yatırımcıları Derneği (BESİYAD) ile Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına birlikte katılma kararı alındığı belirtildi.Açıklamada,ifadelerine yer verildi.Üç büyük kulübe gönül verenler, Ankara'da yarın saat 20.00'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konserini birlikte izleyecek ve sonrasında düzenlenecek resepsiyona katılacak.