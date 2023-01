Üç ayların başlangıcı Recep ayı orucu niyeti nedir, nasıl tutulur, kaç gün?

Üç ayların başlangıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan Hicri Takvime göre açıklandı. Recep, Şaban, Ramazan aylarını içerisinde olan üç aylar, içerisinde bir çok dini vecibenin yer aldığı ve uygulandığı bir zaman dilimidir. Peki, üç ayların başlangıcı kandil mi? 2023 Regaip kandili ne zaman idrak edilir? İşte, 3 aylar orucu ve kandil hakkında bazı bilgilerNiyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.Ramazan orucu, belirli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ve nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki zaman dilimidir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).Bu oruçlar için,şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla beraber geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından sonra en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafiî mezhebine göre nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).Hz. Muhammed Recep ayında oruç tutulması tavsiyesinde bulunmuştur. Recep ayının ilk gün orucu çok önemlidir ve 1, 2 ve 3. Günün orucunun faziletleri oldukça büyüktür. Hadis-i Şeriflerde zikredildiği üzere; "Allah-u Teala, her kim Recep'in birinci gecesinde oruç tutarsa üç sene ibadet sevabı verir" buyuruluyor. İkinci gecesi oruç tutulursa iki sene, üçüncü gecesi tutulursa 1 senelik ibadet sevabı olmakla birlikte "Recep'in ilk gününün orucu üç senenin (günahlarının) kefaretidir.İkinci günün orucu iki senenin, üçüncü gününki ise bir senenin kefaretidir. Ardından her gün bir aylık bağışlanmadır." Diğer bir Hadis-i Şerif'te şu müjde yer almıştır: "Recep'in ilk günü oruç tutan kimseden, günahları gökle yer arası kadar uzaklaşır." Oruç tutamayan kimseler ise maddi durumları el vermesiyle birlikte yoksullara ve medreselerde eğitim gören talebelere yemek ikramında bulunabilir.Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma hususunda bazı bilgiler verdi. İşte o bilgiler;Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.