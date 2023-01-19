Üç aylar ne zaman başlıyor 2023? Üç aylar başlangıcı tarihi

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

2023 ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI NE ZAMAN?

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Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

2023 üç ayların başlangıcı Diyanet tarafından açıklandı. Gözler şimdi İslam inancında büyük ihtiram gösterilen ve en son ayı 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı ile üç aylar başlangıcında. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? işte detaylar...Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile kandil gecesi olan Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç Aylar, 2023 yılında Receb ayının ilk günü olan 23 Ocak 2023'te başlayacak.2023 üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi günüdür.Ramazan Başlangıcı - 23 Mart 2023 Perşembe günüdür.Kadir gecesi - 17 Nisan 2023 Pazartesi günüdür.Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz 2023 Çarşamba günüdür.Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan 2023 PerşembeRamazan Bayramı 1. Gün- 21 2023 Nisan CumaRamazan Bayramı 2. Gün- 22 2023 Nisan CumartesiRamazan Bayramı 3. Gün- 23 2023 Nisan PazarKurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran SalıKurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran ÇarşambaKurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran PerşembeKurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran CumaKurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran CumartesiKaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli;O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.