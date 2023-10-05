Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Diyanet 3 aylar (Recep, Şaban, Ramazan) ne zaman?

Üç aylar başlangıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimiyle birlikte belli olmuştu. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran üç aylar, her yıl olduğu gibi bu yıl da dualar ve ibadetlerle geçecek. Bolluk ve bereket ayı olarak bilinen üç ayların anlam, önemi ve ibadetleri merak ediliyor. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak, önemi ne ve hangi ibadetler yapılır? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre 2023 üç aylar başlangıç tarihi... ÜÇ AYLAR NE ZAMAN 2023 BAŞLAYACAK?
Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.
Üç Aylar, 2023 yılında Receb ayının ilk günü olan 23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak.
Şaban ayı ise 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacak.
2023 Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak. 2023 KANDİL TARİHLERİ
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.
Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.
Mevlid Kandili 2023, 27 Eylül Çarşamba gecesine denk geliyor. ÜÇ AYLAR ORUCU TUTMANIN FAZİLETİ
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı