Üç adım atlamada Pedro Richardo, altın madalya kazandı

İstanbul'da düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler üç adım atlamada Portekizli Pedro Richardo, altın madalyaya uzandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Üç adım atlamada Pedro Richardo, altın madalya kazandı
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03 Mart 2023 23:58
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler üç adım atlamada Portekizli Pedro Richardo, altın madalyanın sahibi oldu.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada erkekler üç adım atlamada madalyalar sahiplerini buldu.

Olimpiyat şampiyonu Richardo, 17,60 metrelik atlayışıyla podyumun en üst basamağına çıktı.

Yunan sporcu Nikolaos Andrikopoulos, 16,58 metreyle gümüş madalyaya uzanırken, Alman Max Heb 16,57 metreyle bronz madalya elde etti.

26 yaşındaki Heb, Avrupa Salon Şampiyonalarında üst üste dördüncü bronz madalyasını kazandı.

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