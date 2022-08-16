U23 Milliler Konya'da şampiyon oldu!

Konya'nın ev sahipliği yaptığı 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda futbol branşında altın madalya sahibini buldu.



Türkiye U23 Milli Futbol Takımı, final mücadelesinde karşılaştığı Suudi Arabistan'ı 1-0'la geçerek şampiyon oldu ve altın madalya kazandı. Millilere kupayı getiren gol 26. dakikada Avusturya ekiplerinden LASK Linz'de forma giyen genç futbolcu Metehan Altunbaş'ın ayağından geldi.



Milliler, final yolunda gruplarda Senegal ve Kamerun'u mağlup edip Cezayir ile berabere kalmış, yarı finalde ise Azerbaycan'ı 1-0 yenerek finale yükselmeyi başarmıştı.





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