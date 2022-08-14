U23 Milli Futbol Takımı, adını finale yazdırdı

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, yarı finalde Azerbaycan'ı 1-0 yenerek finale yükseldi.
Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türkiye, ilk yarıyı 43. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda skoru koruyan ay-yıldızlı ekip adını finale yazdırdı.
23 Yaş Altı Futbol Takımı, finalde 16 Ağustos Salı günü Suudi Arabistan'la karşılaşacak.
Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türkiye, ilk yarıyı 43. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda skoru koruyan ay-yıldızlı ekip adını finale yazdırdı.
23 Yaş Altı Futbol Takımı, finalde 16 Ağustos Salı günü Suudi Arabistan'la karşılaşacak.
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