U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 2 Türk finalist

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 400 metre engelli branşında Berke Akçam ve İsmail Nezir yarı final serilerini geçerek finalde mücadele etme hakkı elde etti.
U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de devam ediyor. Milli sporcular Berke Akçam ve İsmail Nezir, bugün 400 metre engelli braşının yarı finalinde piste çıktı. İlk yarı final serisinde mücadele eden Berke Akçam, serisini 50.13'lük derecesiyle 3'üncü sırada tamamlayarak finale kalmayı başardı. 2'nci seride piste çıkan İsmail Nezir ise 50.23'lük derecesiyle serisini 1'inci tamamladı ve final koşma hakkı kazandı.
U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası 400 metre engelli finali, Pazar günü TSİ 12.15'te koşulacak.
U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de devam ediyor. Milli sporcular Berke Akçam ve İsmail Nezir, bugün 400 metre engelli braşının yarı finalinde piste çıktı. İlk yarı final serisinde mücadele eden Berke Akçam, serisini 50.13'lük derecesiyle 3'üncü sırada tamamlayarak finale kalmayı başardı. 2'nci seride piste çıkan İsmail Nezir ise 50.23'lük derecesiyle serisini 1'inci tamamladı ve final koşma hakkı kazandı.
U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası 400 metre engelli finali, Pazar günü TSİ 12.15'te koşulacak.