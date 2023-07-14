U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 2 Türk atlet yarı finalde

Berke Akçam ve İsmail Nezir, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de devam eden U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli elemelerinde serilerini birinci bitirmeyi başardı.

Berke Akçam sabah yapılan elemelerde ilk seride koştu. 1'inci kulvarda koşan Akçam, 51.00'lık derecesiyle 1'inci olarak yarı finale çıktı. 2'nci seride 5'inci kulvarda koşan İsmail Nezir ise 50.86 saniyelik derecesiyle serisini 1'inci bitirdi ve yarı finale kalan 2'nci isim oldu. 2 Türk sporcu Cumartesi günü TSİ 12.10'da başlayacak yarı final serilerinde finale kalabilmek için mücadele edecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Tarihimizde ilk defa 2 sporumuzla 400 metre engelli branşında yarı finale kaldık. Bu büyük başarı çocuklarımızındır. Bugün baktığımızda yine altyapıdan gelen çocuklarımızdan cirit atmada 2 sporcumuz, Münevver Hancı ve Esra Türkmen finalde. Üç adım atlamada yine 2 sporcumuz Batuhan Çakır ve Mesut Bülbül finale çıktı. Daha önce bu yarışmalarda madalyası olan disk atmada Özlem Becerek kardeşimiz de finalde. Bu altyapılarımıza yaptığımız yatırımların sonucudur" dedi.

Avrupa'nın Berke Akçam ve İsmail Nezir'i konuştuğunu söyleyen Çintimar, "Spor kamuoyunun ismini duymadığı çok gencimiz burada madalya için yarışıyorlar. Tarihimizde hiç madalyamız olmayan 400 metrede şimdi iki sporcumuz serilerinde 1'inci olarak yarı finale çıktı. Gençlerde Avrupa şampiyonasının altın madalyalı 2 ismi olan Berke Akçam ve İsmail Nezir'in yarı finali çok rahat geçeceklerine ve finalde madalya alacaklarına inancımız tam. Şuan inanın tüm Avrupa bu iki çocuğumuzu konuşuyor. Finlandiya'da gözler bu iki sporcumuzda. Altyapılarımızdan gelen birçok kardeşimizin buradan madalyalarla ya da final yaparak döneceklerine inanıyorum. Türk sporuna katkılarından dolayı, spor bakanlığımıza, altyapılarda emeği geçen kulüp yöneticilerimize, antrenörlerine ve milli takımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.