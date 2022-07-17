U22 Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük maçı oynayacak.

22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde karşılaştığı Fransa'ya 3-2 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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U22 Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük maçı oynayacak.
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17 Temmuz 2022 00:48
22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde karşılaştığı Fransa'ya 3-2 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'ndaki yarı finalde Fransa ile karşılaştı.

Milliler, rakibine 25-23, 22-25, 12-25, 25-23 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yenildi.

Türkiye, üçüncülük maçında İtalya-Polonya karşılaşmasının mağlubuyla karşılaşacak.

 

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