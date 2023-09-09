U21 Milli Takımı, gol düellosunda İrlanda'ya mağlup oldu

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup ilk maçında Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti'ne deplasmanda 3-2 yenildi.
Cork şehrindeki Turner's Cross Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Ümit Milli Futbol Takımı, 22. dakikada Kenan Yıldız'ın penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda 57. dakikada ev sahibi ekip maça Andrew Moran'ın golüyle dengeyi getirdi. Ay-yıldızlı ekip Cihan Çanak'ın golüyle 77. dakikada tekrar öne geçmesine rağmen 88. dakikada Zak Thomas Gilsenan'ın penaltı golüne engel olamadı: 2-2.
İrlanda Cumhuriyeti, 90+7. dakikada Aidomo Emakhu'nun golüyle 3-2 öne geçti ve maçı da bu skorla galip tamamladı.
Öte yandan İrlanda Cumhuriyeti'nde Sean Patrick Roughan, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.
Ümit Milli Futbol Takımı gruptaki ikinci maçını 12 Eylül'de İtalya'yla Kocaeli'nde oynayacak.
Cork şehrindeki Turner's Cross Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Ümit Milli Futbol Takımı, 22. dakikada Kenan Yıldız'ın penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda 57. dakikada ev sahibi ekip maça Andrew Moran'ın golüyle dengeyi getirdi. Ay-yıldızlı ekip Cihan Çanak'ın golüyle 77. dakikada tekrar öne geçmesine rağmen 88. dakikada Zak Thomas Gilsenan'ın penaltı golüne engel olamadı: 2-2.
İrlanda Cumhuriyeti, 90+7. dakikada Aidomo Emakhu'nun golüyle 3-2 öne geçti ve maçı da bu skorla galip tamamladı.
Öte yandan İrlanda Cumhuriyeti'nde Sean Patrick Roughan, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.
Ümit Milli Futbol Takımı gruptaki ikinci maçını 12 Eylül'de İtalya'yla Kocaeli'nde oynayacak.