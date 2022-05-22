U21 Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ni namağlup tamamlayan 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
Abone Ol
U21 Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mayıs 2022 00:34
Voleybol 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu namağlup tamamlayan milli takım, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri üçüncü ve son maçında ev sahibi Karadağ'ı 3-0 yendi.

Elemeleri namağlup tamamlayan milliler, 12-17 Temmuz tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ