U21 Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda

Voleybol 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu namağlup tamamlayan milli takım, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri üçüncü ve son maçında ev sahibi Karadağ'ı 3-0 yendi.



Elemeleri namağlup tamamlayan milliler, 12-17 Temmuz tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ