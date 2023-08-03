U21 Kadın Milliler, Bosna Hersek'i 3-1'le geçti

Bosna Hersek'te düzenlenen 21 Yaş Altı Balkan Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Karadağ'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
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U21 Kadın Milliler, Bosna Hersek'i 3-1'le geçti
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03 Ağustos 2023 19:53
Bosna Hersek'te düzenlenen 21 Yaş Altı Balkan Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Karadağ'ı 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım Karadağ'ı 25-13, 25-16, 22-25 ve 25-16'lık setlerle 3-1 mağlup etti ve ikinci maçından da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Türkiye, üçüncü maçında yarın akşam Arnavutluk'la karşılaşacak.

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