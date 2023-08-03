U21 Kadın Milliler, Bosna Hersek'i 3-1'le geçti

Bosna Hersek'te düzenlenen 21 Yaş Altı Balkan Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Karadağ'ı 3-1 yendi.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım Karadağ'ı 25-13, 25-16, 22-25 ve 25-16'lık setlerle 3-1 mağlup etti ve ikinci maçından da sahadan galibiyetle ayrıldı.



Türkiye, üçüncü maçında yarın akşam Arnavutluk'la karşılaşacak.



