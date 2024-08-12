U20 milli voleybol takımımız yarı finalde!

20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki 6. maçında İsveç'i 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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U20 milli voleybol takımımız yarı finalde!
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12 Ağustos 2024 16:21
20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grubundaki 6. maçında İsveç'i 3-0 yenerek yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılan karşılaşmayı 25-15, 25-11 ve 25-18'lik skorla kazanan Türkiye, 6. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla yarı finali garantileyen Türkiye, grubundaki 7. maçında yarın ev sahibi Bulgaristan'la karşılaşacak.

 
 
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